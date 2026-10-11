Makrial Kilisesi’nin restorasyonunda yeni aşama

Artvin Kemalpaşa’da tarihi Makrial Kilisesi’ni yeniden kente kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda proje aşaması tamamlandı. Erzurum Kültür Varlıklarında gerçekleştirilen toplantıda projenin onaylanmasıyla restorasyon sürecinde önemli bir adım atıldı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, kilisenin iki yıllığına geçici tahsisinin alınmasının ardından proje çalışmalarına başladıklarını belirtti. Belediyenin kendi olanaklarıyla yürütmekte zorlanacağı proje ve tadilat süreci için destek arayışına girdiklerini aktaran Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Mirası ekibinin yönlendirmesiyle Tarihi Kentler Birliği üzerinden çalışma yürüttüklerini ifade etti.

RESTORASYON İÇİN FİNANSMAN DESTEĞİ BEKLENİYOR

Projenin onaylanmasıyla birlikte restorasyon hazırlıklarında yeni bir aşamaya geçildi. Erzurum Kültür Varlıklarının çalışmalarda onay ve denetim görevini üstleneceği belirtildi. Başkan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, Tarihi Kentler Birliğinin son toplantısında proje hazırlıkları tamamlanan tarihi yapıların tadilat aşamasına belirli oranlarda finansal katkı sunulması yönünde karar alındı. Makrial Kilisesi’nde de gerekli hazırlıkların tamamlanması ve finansman sürecinin ilerlemesiyle yapım çalışmalarına başlanması hedefleniyor.

‘TARİHİMİZİ GELECEĞE AKTARACAĞIZ’

Makrial Kilisesi’nin ilçenin tarihi mirası açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, çalışmaların belirli bir zaman alacağını belirtti. Tarihi yapıyı yeniden ilçeye kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, Kemalpaşa’nın kültürel değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.