Mamak Belediyesi kreşlerinde yarıyıl tatili temizliği

Mamak Belediyesi, yarıyıl tatilini kreşlerde kapsamlı temizlik ve hijyen çalışmalarıyla değerlendiriyor. Çocukların sağlığı ve güvenliğini önceleyen belediye ekipleri, eğitime verilen arada kreş binalarında detaylı temizlik, dezenfeksiyon ve bakım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

KREŞLER YENİ EĞİTİM SEZONUNA HAZIR

Çalışmalar kapsamında Mamak Belediyesi bünyesinde hizmet veren Durali Alıç, Peyami Safa, General Zeki Doğan, Yamaçevler ve Neşet Ertaş Kreşlerinde; sınıflar, oyun alanları, uyku odaları, yemekhaneler ve ortak kullanım alanları ayrıntılı şekilde temizleniyor. Ayrıca temas yüzeyleri dezenfekte edilirken, çocukların sık kullandığı oyuncaklar ile eğitim materyalleri hijyen kurallarına uygun biçimde tek tek elden geçiriliyor.

Yarıyıl tatili süresince aralıksız devam eden çalışmalarla, çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam etmeleri hedefleniyor. Kreşlerde eğitim-öğretim faaliyetleri 2 Şubat’ta yeniden başlayacak.