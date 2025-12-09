Mamak Belediyesi'nden çalışanlarına

Mamak Belediyesi, son yıllarda artan siber suçlara karşı kurumsal dayanıklılığı artırmak ve kişisel tedbirleri güçlendirmek amacıyla personeline yönelik “Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi” düzenledi. İki gün boyunca süren eğitimlerde, siber tehditlere karşı farkındalık oluşturulması ve güvenli dijital kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Mamak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimlerle, belediyenin siber güvenlik altyapısı yazılım, donanım ve tüm teknolojik bileşenleriyle güçlü bir şekilde sürdürülüyor.

Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, birim müdürleri ve belediye personelinin katıldığı eğitimler sayesinde, günlük hayatta siber tehditlere karşı farkındalığın artırılması hedeflenirken; hem kişisel hem de kurumsal güvenliğin korunmasına katkı sağlanması ve belediye personelinin siber güvenlik bilincinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

SİBER GÜVENLİK KANUNU KONUŞULDU

Dijital Güvenliğin Yasal Temeli: 7545 Sayılı Kanun Eğitim kapsamında ayrıca, son yıllarda ülkede siber güvenlik alanında atılan önemli adımlardan biri olan 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu hakkında da bilgilendirme yapıldı. Söz konusu kanunun; Türkiye’nin siber güvenlik kapasitesini güçlendirmeyi, siber saldırılara karşı dayanıklılığı artırmayı ve kamu ile özel sektörün dijital güvenliğini sağlam temeller üzerine oturtmayı amaçladığı aktarıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapan Alper Başaran’ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde; kritik altyapıların korunması, siber güvenlik stratejilerinin geliştirilmesi, tehdit tespiti ve hızlı bildirim süreçleri, eğitim ve farkındalığın önemi gibi konu başlıkları ele alındı.

Mamak Belediyesi bünyesinde siber güvenlik altyapısı; yazılım, donanım ve tüm teknolojik bileşenleriyle Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışmaları ile sürdürülüyor. Bunun yanı sıra, günlük yaşamda da siber tehditlere karşı farkındalığın artırılması hem kişisel hem de kurumsal güvenliğin korunması açısından büyük önem taşıyor.