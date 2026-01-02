Mamak Belediyesi’nden yılın ilk karına 24 saatlik müdahale

Ankara’ya yağan yılın ilk karıyla birlikte Mamak Belediyesi, ilçe genelinde ulaşımın aksamaması ve yurttaşların güvenliğinin sağlanması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürdü.

ANA ARTERLER VE KRİTİK GÜZERGÂHLARDA EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Belediye ekipleri; ana arterler, cadde ve sokaklar başta olmak üzere hastane yolları, okul çevreleri, toplu taşıma güzergâhları ile yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde eş zamanlı çalışmalar yürüttü.

Kar küreme araçları ve tuzlama ekipleri, özellikle gece saatlerinde artan buzlanma riskine karşı geniş çaplı tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yolların trafiğe açık kalmasını sağladı.

İHBARLARA ANLIK MÜDAHALE

Mamak Belediyesi, yurttaşlardan gelen talep ve şikâyetleri değerlendirerek sahada görev yapan ekiplere iletiyor ve ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale edilmesi sağlanıyor.