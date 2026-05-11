Mamak’ta asfalt çalışmaları sürüyor

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım, yama, dolgu ve asfalt serim çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Misket Mahallesi 622’nci Sokak’ta asfalt ve yol bakım çalışması yapıldı. Zamanla yıpranan ve deforme olan yollar, ekiplerin titiz çalışmasıyla yenilenerek yurttaşların kullanımına daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

İLÇE GENELİNDE PLANLI ÇALIŞMA

Mamak Belediyesi, yurttaşlardan gelen istekler ve saha tespitleri doğrultusunda ilçe genelindeki yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yama, asfalt serimi, dolgu ve bordür yapımı gibi işlemlerle hem yol güvenliği artırılıyor hem de mahallelerde ulaşım konforu güçlendiriliyor.