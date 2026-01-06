Mamak’ta atölye günleri başlıyor

Mamak Belediyesi, kadınların el becerilerini geliştirmelerini, üretim sürecine aktif katılmalarını ve evdeki atık ya da kullanılmayan ürünleri yeniden değerlendirerek ekonomiye kazandırmalarını amaçlayan atölye çalışmalarını sürdürüyor. Aile Merkezleri bünyesinde gerçekleştirilen geri dönüşüm, el sanatları ve tasarım odaklı atölyelerde kadınlar hem yeni beceriler kazanıyor hem de ürettikleri ürünleri satışa dönüştürerek ev ekonomilerine katkı sağlama imkânı buluyor. Kullanılmayan tekstil ürünlerinden aksesuarlara, el emeği tasarımlardan dekoratif ürünlere kadar birçok alanda düzenlenen çalışmalara 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek iki farklı çalışmayla devam edilecek.

KOT PANTOLONLAR ÇANTAYA DÖNÜŞECEK

Günün ilk etkinliği, Zirvekent Aile Merkezinde düzenlenecek “Kullanılmayan Kotlardan Çanta Dikimi” atölyesi olacak. Saat 11.00’de başlayacak çalışmada, atık durumdaki kot pantolonlar yeniden değerlendirilerek kullanışlı çantalara dönüştürülecek. Kontenjanı 10 kişi ile sınırlı olan atölyeye başvurular merkeze şahsen yapılacak.

SOĞUK PORSELENLE ÖZGÜN KOLYELER TASARLANACAK

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci etkinlik ise Kayış Aile Merkezinde yapılacak “Soğuk Porselen Kolye Yapım Atölyesi” olacak. Saat 13.30’da başlayacak atölyede katılımcılar, soğuk porselen tekniğiyle kendi özgün kolyelerini tasarlama imkânı bulacak. Kontenjanı 20 kişi ile sınırlı olan çalışma için başvurular şahsen alınacak.