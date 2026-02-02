Mamak’ta çocuklar aileleriyle birlikte bilimi keşfetti

Mamak Belediyesi, bilim ve teknolojiyle büyüyen nesiller yetiştirmek amacıyla TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlediği etkinliklerle çocukları bilimle buluşturmaya devam ediyor. Mamak Bilim Merkezi atölyelerinde üretilen robotlarla oynayan, bilim tarihini ve doğayı öğrenen çocukların bilime olan ilgisi, geleceğe dair umut verdi.

BİLİM TARİHİNE KEYİFLİ BİR YOLCULUK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle düzenlenen aile katılımlı bilim atölyelerinde çocuklar; DNA modelleri, periskop ve güneş saati gibi bilimsel araçları yakından tanıdı. Minikler, öğrendikleri bu araçların maketlerini anne ve babalarıyla birlikte hazırlayarak hem bilim tarihine keyifli bir yolculuk yaptı hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı.

ÇOCUKLAR KUŞ TÜRLERİNİ VE DOĞAYA FAYDALARINI ÖĞRENDİ

Atölye etkinliklerinin ardından program, “Türkiye’nin Kuşları ve Kuş Gözlemciliği Nedir?” başlıklı bilim söyleşisiyle devam etti. Ankara Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Arzu Gürsoy Ergen’in katılımıyla gerçekleşen söyleşide; Türkiye’deki kuş türleri, tür çeşitliliği ve kuşların doğa için taşıdığı önem ele alındı. Soru-cevap bölümüyle aktif katılım sağlayan çocuklar, merak ettiklerini uzmanından dinlerken; doğaya karşı farkındalıklarını artırdı, bilimsel düşünceye dair yeni bilgiler edindi.