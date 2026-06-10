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Mamak’ta çocuklardan çevreye duyarlılık mesajı: Atık malzemeler defileyle yeniden hayat buldu

Mamak’ta çocuklardan çevreye duyarlılık mesajı: Atık malzemeler defileyle yeniden hayat buldu

10.06.2026 14:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Mamak’ta çocuklardan çevreye duyarlılık mesajı: Atık malzemeler defileyle yeniden hayat buldu

Mamak Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında YÖM Koleji öğrencileriyle “Drama ve Geri Dönüşüm Defilesi” etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklar geri dönüşüm ve çevre duyarlılığı konularında eğlenceli bir gösteri sundu.
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Mamak Belediyesi, çevreye duyarlı toplum yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Mamak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, YÖM Koleji öğrencileri “Denizlerimizi Kirletmeyelim” sloganıyla drama gösterisi sundu. Öğrenciler ayrıca “Atma Kullan” projesi kapsamında da dönüşüm defilesi hazırladı. Atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle hazırlanan kıyafetleri giyen öğrenciler mini bir defile sergiledi. 

ÇEVREYE KARŞI DUYARLILIK MESAJLARI VERDİLER

Etkinliğe katılan YÖM Koleji Çayyolu Kampüsü 2. sınıf öğrencileri, drama gösterileriyle çevre hakkı, ekolojik haklar, sorumluluk bilinci ve doğaya saygı konularını sahneye taşıdı. Öğrenciler, doğal kaynakların bilinçli kullanılmasını ve çevrenin korunmasını hazırladıkları gösterilerle anlattı. Çocuklar ayrıca, katılımcılara doğayı korumak ve geri dönüşümle ilgili mesajlarını ileterek geleceğe dair umut verdi. Program kapsamında öğrenciler, Mamak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü de gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

 

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