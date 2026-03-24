Mamak’ta işçi alımı kurası çekildi: 90 asil, 12 yedek aday belirlendi

Mamak Belediyesi tarafından İŞKUR aracılığıyla yürütülen geçici işçi alımı kapsamında, temizlik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere toplam 90 personel alımı için ilan yayımlandı. İlanın ardından başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını tamamladı. Alım sürecinde şeffaflık ve eşitlik ilkeleri gözetilerek, başvuruda bulunan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Belediye Meclis Salonu’nda yapılan kura çekiminde, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından 90 asil ve 12 yedek isim belirlendi. Belirlenen adaylar, gerekli evrak teslimi ve sonraki işlemlerin ardından istihdam sürecine dâhil edilecek.

İSTİHDAM SÜRECİ İŞKUR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLDÜ

Türkiye İş Kurumu üzerinden yürütülen alım kapsamında göreve başlayacak 90 temizlik işçisi, Mamak Belediyesi bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle görev yapacak. İlçe genelindeki temizlik hizmetlerinde çalışacak adaylar, kura sonucunda belirlenen asil liste doğrultusunda belediyenin yapacağı bilgilendirmenin ardından işlemlerini tamamlayarak iş başı yapacak.