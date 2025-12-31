Mamak’ta kooperatifçilik modeli masaya yatırıldı

Mamak Belediyesi, Kırsal Kalkınma Planı doğrultusunda yaşama geçirilmesi planlanan hayvancılık işletmesi–süt kooperatifi projesi kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Çankırı’nın Orta ilçesi Kalfat Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çalışmaları, yerinde incelenerek örnek model olarak Mamak’a taşınması hedefleniyor. Ziyaretin ardından, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir, güçlü ve etkin bir yapı oluşturmak amacıyla Lavanta Kültür Merkezi’nde istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in Danışmanı İsmail Gençkurt, Toplantıya Kalfat Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Burhanettin IŞIK, tarım ve hayvancılık işletmecileri ve kırsal alanda görev yapan muhtarlar katıldı.

‘KOOPERATİFLEŞME ÜRETİCİYİ GÜÇLENDİRİYOR’

Toplantıda, Kalfat’ta başarıyla uygulanan kooperatifçilik anlayışının, Mamak’ta yürütülen tarımsal ve hayvansal faaliyetlere uyarlanarak geliştirilmesi ve hayata geçirilmesiyle; kooperatifleşmenin üreticiyi güçlendiren, maliyetleri düşüren ve kırsalda kalıcı üretimi destekleyen etkili ve sürdürülebilir bir model olacağı vurgulandı.

HEDEF ÜRETİCİYİ TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTURMAK

Mamak Belediyesi, ilçedeki üreticileri kooperatif çatısı altında bir araya getirerek daha güçlü, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir bir üretim yapısı oluşturmak amacıyla örnek aldığı kooperatifçilik modelini Mamak kırsalında uygulamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen istişare toplantısında; sürecin yol haritası, izlenecek yöntemler ve üreticilerin kooperatifleşme sürecine dâhil edilmesine yönelik başlıklar ele alındı.