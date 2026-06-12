Mamak’ta yaz şenlikleri coşkuyla başladı

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Şenlikleri, 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’nde başladı. Program kapsamında konserler, animasyon gösterileri, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken, her yaştan katılımcı etkinliklere ilgi gösterdi.

BULUŞMALAR ARTARAK SÜRECEK

Şenlik programına katılan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, vatandaşlarla bir araya gelerek Yaz Şenliklerinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Başkan Şahin, Yaz Şenliklerinin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren önemli organizasyonlar olduğunu vurguladı. Mamak'ta kültür, sanat ve sosyal yaşamı destekleyen etkinliklere önümüzdeki süreçte de ağırlık vereceklerini ifade eden Şahin, her yaştan vatandaşın bir araya geldiği bu tür buluşmaların artarak devam edeceğini belirtti.

RUTKAY AZİZ İSMİ MAMAK’TA YAŞATILACAK

Konuşmasında 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’nde yapımı devam eden sahne hakkında da bilgi veren Başkan Şahin, tamamlandığında sahnenin içerisinde dev bir ekranın yer alacağını belirtti. Şahin, bu alanda maç yayınlarının, önemli organizasyonların, çeşitli etkinlik ve eğlence programlarının vatandaşlarla buluşturulacağını söyledi. Yapımı süren sahnenin isminin Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta sanatçılarından Rutkay Aziz’in adını taşıyacağını açıklayan Başkan Şahin, kültür ve sanat alanında önemli isimlerin değerlerinin yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasının sonunda vatandaşlara seslenen Başkan Şahin, ortak kullanım alanlarının korunmasının önemine vurgu yaparak, “Parkımızı temiz tutmayı unutmayalım” çağrısında bulundu. Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Şenlikleri, yaz boyunca gerçekleştirilecek kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle devam edecek.