Manavgat Belediye Başkanvekili Av. Mehmet Çiçek iftar sofralarında yurttaşlarla buluştu

Manavgat Belediye Başkanvekili Av. Mehmet Çiçek, Atatürk Kültür Merkezi ile Hacıisalı ve Belenobası mahallelerinde kurulan iftar sofralarında yurttaşlarla bir araya geldi. Manavgat Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programına, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ve Sururi Çorabatır ile CHP Manavgat İlçe Örgütü üyeleri de katılarak yurttaşlarla aynı sofrayı paylaştı.

HACIİSALI MAHALLESİ’NDE 2.GELENEKSEL BİRLİK VE BERABERLİK YEMEĞİ

Merkezdeki programın ardından Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, milletvekilleri, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile Hacıisalı Mahallesi’nde düzenlenen Mahalle Gençliği 2. Geleneksel Birlik ve Beraberlik İftar Yemeği’ne katıldı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelinen programda Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhu paylaşılarak yurttaşlarla sohbet edildi.

BELENOBASI’NDA RAMAZAN BEREKETİ PAYLAŞILDI

İftar programının devamında Belenobası Mahallesi’ne geçen heyet, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Programın sonunda parti emekçisi Mehmet Kaymak, evinde ziyaret edildi. Gerçekleşen buluşmada uzun yıllara dayanan emeği ve katkıları için teşekkür edildi. Ramazanın bereketini ve manevi iklimini paylaşmaya devam edeceklerini ifade eden Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek hayırlı ve bereketli bir ay temennisinde bulundu. Manavgat Belediyesi, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayında ilçenin farklı mahallelerinde kuracağı iftar çadırları ile vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.