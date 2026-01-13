Manavgat Belediye Başkanvekili Çiçek basın emekçileriyle bir araya geldi

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manavgat’ta görev yapan basın emekçileriyle Boğaz Motel’de bir araya geldi. Oda seçimleri nedeniyle bugün gerçekleştirilen buluşmada Başkan Vekili Çiçek, Manavgat Belediyesi’nin son bir yıl içerisinde hayata geçirdiği çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda konuşan Başkan Vekili Çiçek, Manavgat Belediyesi’nin şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Vatandaşlarımızdan gelen her talep, her şikayet ve her öneriyi bizim için bir yol haritası olarak görüyoruz. Belediyemiz ulaşılabilir, sahada aktif ve hesap veren bir yapıya sahiptir.” dedi.

Çiçek, belediyenin tüm müdürlükleriyle birlikte kent genelinde altyapıdan sosyal hizmetlere, çevreden ulaşıma kadar geniş bir alanda yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü eliyle son bir yıl içerisinde 215 bin metrekare sıcak asfalt ve yama, 572 bin metrekare sathi kaplama asfalt, 16 bin 900 metrekare kaldırım çalışması ve 14 kilometreden fazla yağmur suyu drenaj hattı imalatı gerçekleştirildiğini aktardı. Fevzi Paşa Caddesi, Atatürk Caddesi, Şehit Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi başta olmak üzere birçok noktada ulaşım güvenliği ve konforunun artırıldığını kaydetti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları hakkında da bilgi veren Çiçek, kent genelinde 765 bin adet mevsimlik çiçek dikimi, 34 bin 500 metrekare yeşil alan düzenlemesi yapıldığını, belediye atölyelerinde üretilen banklar, oyun grupları, spor aletleri ve kent mobilyalarıyla kendi kendine yeten bir üretim modeli oluşturulduğunu ifade etti. Bu süreçte 1 yeni parkın Manavgat’a kazandırıldığını, 14 parkın ise baştan sona yenilendiğini, Boğaz Mesire Alanı’ndaki yenileme çalışmalarının tamamlandığını ve Şelale Mesire Alanı’ndaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilerek devam ettiğini belirten Çiçek, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla engelli transfer hizmetlerinden psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetlerine, sosyal marketten eğitim desteklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulduğunu aktardı.