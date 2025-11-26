Manavgat Belediyesi 2. Halk Lokantası hizmete açıldı

Manavgat Belediyesi 2. Halk Lokantasını düzenlenen törenle hizmete açtı. Atatürk Kültür Merkezi Meydanı'nın yanında hizmet verecek olan lokanta, özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir bir yemek alternatifi sunmayı hedefliyor.

Açılış törenine, Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Kayar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışa özel olarak vatandaşlara mercimek çorbası, tas kebabı, pirinç pilavı ve irmik helvasından oluşan menü ücretsiz olarak ikram edildi. Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, lokantanın ilk misafirlerine bizzat yemek servis etti.

“KENTİMİZİN SOSYAL DAYANIŞMASINI GÜÇLENDİREN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Açılışta konuşan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, 2. Halk Lokantası’nın öğrenciler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kritik bir hizmet olduğunu vurguladı. Başkan Vekili Çiçek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kentimizin sosyal dayanışmasını güçlendirecek önemli bir hizmeti, 2. Halk Lokantamızı açıyoruz. Özellikle öğrencilerimizin ucuz ve sağlıklı yemeğe erişebilmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da en az bir öğün sıcak yemeğe kavuşabilmesi için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Ekonomik şartların ağırlaştığı bu dönemde, öğrencilerimizin sıcak bir öğüne erişebilmesi bizim için bir sosyal belediyecilik görevidir.”

İLK LOKANTAYA YOĞUN İLGİ, İKİNCİ LOKANTANIN AÇILMASINDA ETKİLİ OLDU

Başkan Vekili Çiçek, Manavgat halkının ilk Halk Lokantası’na gösterdiği yoğun ilginin, ikinci lokantanın açılmasında etkili olduğunu ifade etti:

“İlk Halk Lokantasına gösterilen yoğun ilgi, bu projeye duyulan ihtiyacı açıkça göstermiştir. Bugün açılışını yaptığımız ikinci Halk Lokantası, özellikle öğrencilerimizin yoğun olduğu konumuyla ihtiyaca daha geniş kapsamda cevap verecektir.”

ASKIDA YEMEK SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

Başkan Vekili Çiçek, Halk Lokantalarında uygulanacak yeni “askıda yemek” sistemi hakkında da açıklamalarda bulundu:

“Halk Lokantalarımızda uygulamaya hazırladığımız askıda yemek sistemi, dayanışmayı büyüten güçlü bir adım olacak. Bu uygulamaya destek olmak isteyen hemşehrilerimiz; meyve-sebze veya bakliyat gibi ayni destek ya da maddi katkı sunabileceklerdir. Ayrıca diledikleri ölçüde askıda yemek bırakabileceklerdir. Tüm destekler şeffaf bir şekilde kayıt altına alınacak, düzenli olarak raporlanacak ve belediye meclisine sunulacaktır. Her katkı, bir öğrencimizin karnının doymasına, bir ihtiyaç sahibinin sıcak bir öğüne ulaşmasına vesile olacaktır. Bu lokanta, birlik, beraberlik ve dayanışmanın bir simgesidir. Manavgat’ta kimse yalnız değildir, sahipsiz değildir. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2. Halk Lokantamızın Manavgat’a hayırlı olmasını diliyorum.”

HAFTA İÇİ HER GÜN HİZMET VERECEK

Manavgat Belediyesi 2. Halk Lokantası, hafta içi her gün 12.00-14.00 saatleri arasında hizmet verecek. Lokantada 4 çeşit yemek 100 TL, öğrenciler ve Manavgat Kart sahipleri için ise 60 TL olacak.