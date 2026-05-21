Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manavgat Belediyesi’nden bayram öncesi ücretsiz kuaför hizmeti

Manavgat Belediyesi’nden bayram öncesi ücretsiz kuaför hizmeti

21.05.2026 15:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Takip Et:
Manavgat Belediyesi’nden bayram öncesi ücretsiz kuaför hizmeti

Manavgat Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşlara yönelik ücretsiz kuaför hizmeti veriyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Manavgat Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşlara yönelik ücretsiz kuaför hizmeti veriyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşama geçirilen uygulama kapsamında özellikle yaşlılar, çocuklar ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Belediye tarafından oluşturulan kuaför ekipleri, birçok kırsal mahalleyi ziyaret ederek yurttaşlara ücretsiz saç kesimi hizmeti sundu. Yurttaşlar, bayram öncesinde sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Manavgat Belediyesi’ne teşekkür etti. 

 

İlgili Konular: #manavgat belediyesi #Kuaför