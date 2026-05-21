Manavgat Belediyesi’nden bayram öncesi ücretsiz kuaför hizmeti

Manavgat Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşlara yönelik ücretsiz kuaför hizmeti veriyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşama geçirilen uygulama kapsamında özellikle yaşlılar, çocuklar ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Belediye tarafından oluşturulan kuaför ekipleri, birçok kırsal mahalleyi ziyaret ederek yurttaşlara ücretsiz saç kesimi hizmeti sundu. Yurttaşlar, bayram öncesinde sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Manavgat Belediyesi’ne teşekkür etti.