Manavgat Belediyesi’nden Dünya Sanat Günü’ne özel etkinlik

Manavgat Belediyesi, Dünya Sanat Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle Manavgat Belediyesi huzurevi sakinlerini sanatla buluşturdu. Belediye tarafından organize edilen program, Side Kültür Evi bünyesinde faaliyet gösteren seramik atölyesinde gerçekleştirildi. Manavgat Belediyesi’nin sosyal ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri seramik sanatını deneyimleme fırsatı buldu. El emeğiyle ortaya çıkan çalışmalar, katılımcılara hem üretmenin mutluluğunu yaşattı hem de sanatsal ifade imkanı sundu. Programa katılan Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Katılımcılarla sohbet eden Öztürk, Manavgat Belediyesi olarak her yaştan yurttaşa yönelik sosyal ve kültürel projelere önem verdiklerini belirtti.