Manavgat Belediyesi’nden hastaneye otopark desteği

Manavgat Belediyesi, Manavgat Devlet Hastanesi’nde yürütülen otopark genişletme çalışmalarına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle destek veriyor. Otopark kapasitesinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalara belediye ekipleri iş makineleri ve teknik personelle katkı sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hastane yerleşkesinde zemin tesviyesi, dolgu malzemesi serimi ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediyeden yapılan açıklamada, “Manavgat için çalışmaya, üretmeye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içinde hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.