Manavgat Belediyesi’nden yurttaşlara aşure ikramı

Manavgat Belediyesi, Muharrem ayı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda aşure ikramında bulunarak gelenekleri yaşattı. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte binlerce kişiye aşure dağıtıldı. Programa Manavgat Belediye Başkanvekili Av. Mehmet Çiçek ile eşi Hatice Çiçek’in yanı sıra Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Manavgat Gençlik Kolları Başkanı Hasan Özer, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

‘BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR’

Başkanvekili Av. Mehmet Çiçek, Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ile Aliye Coşar ve CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunarak Muharrem ayının bereketini Manavgatlılarla paylaştı.

Program sonunda konuşan Çiçek, “Aynı sofranın etrafında buluşmak, aynı lokmayı paylaşmak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Manavgat Belediyesi olarak geleneklerimizi yaşatmaya, dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz” dedi.