Manavgat Belediyesi’nin dayanışma sofraları devam ediyor

Manavgat Belediyesi, ramazan ayı boyunca mahallelerde kurduğu iftar sofralarıyla paylaşma ve dayanışma geleneğini sürdürüyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde düzenlenen iftar programında binlerce yurttaş aynı sofrada buluştu. Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek’in yurt dışında bulunması nedeniyle başkan vekilliği görevini yürüten Belediye Meclis Üyesi Hacer Keçer Karakoç’un da katıldığı programda; belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş orucunu birlikte açtı. İftar öncesinde katılanlarla sohbet eden Karakoç, daha sonra kepçeyi eline alarak yemek dağıttı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Karakoç, belediye olarak her mahallede vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.