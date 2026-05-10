Manavgat Belediyespor Play-off’ta tur atladı

Manavgat Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Lig’e yükselme play-off 1. tur mücadelesinde Yeşil Çivril Belediyespor’u penaltı atışları sonucunda mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Manavgat Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlandı. Yeşil Beyazlılar, 32. dakikada Cengizhan Kasap’ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda baskısını artıran Manavgat temsilcisi, 75. dakikada Anıl Yıldırım’ın golüyle skoru eşitledi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması üzerine seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Manavgat Belediyespor, son penaltıyı kullanmaya gerek kalmadan sahadan galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

RAKİP 1923 AFYONKARAHİSARSPOR

Günün diğer play-off karşılaşmasında 1923 Afyonkarahisarspor, deplasmanda Marmaris Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek tur atladı. Bu sonuçla birlikte Manavgat Belediyespor’un 2. turdaki rakibi 1923 Afyonkarahisarspor oldu. İki ekip, 13 Mayıs tarihinde Manavgat Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

ÇİÇEK’TEN TEBRİK VE DESTEK MESAJI

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, karşılaşmanın ardından oyuncuları tebrik ederek 3. Lig yolunda takıma olan inancını dile getirdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, Manavgat Belediyespor taraftarları elde edilen galibiyeti oyuncularla birlikte kutladı.