Manavgat Belediyespor yüzme kulübü sporcularından dereceler

Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Manavgat Belediyespor’u temsil eden genç yüzücüler, sergiledikleri performanslarla hem Antalya hem de Türkiye sıralamalarında dereceye girdi.

Manavgat Belediyespor Yüzme Kulübü sporcusu Orhan Demir Gültekin, 800 metre Serbest kategorisinde Türkiye ve Antalya 2’ncisi, 100 metre Kelebek kategorisinde Antalya 1’incisi, 100 metre Kurbağalama kategorisinde Antalya 2’ncisi, 200 metre Karışık kategorisinde Türkiye 4’üncüsü ve Antalya 1’incisi oldu.

Hatice Şeker, 50 metre Kelebek ve 50 metre Kurbağalama kategorilerinde Antalya 3’üncülüğü, 100 metre Kurbağalama’da ise Antalya 4’üncülüğü elde etti.

Mehmet Hamza Özen ise 50 metre Sırtüstü yarışında Antalya 2’ncisi, 50 metre Kelebek yarışında Antalya 4’üncüsü olarak yarışları tamamladı.

Manavgat Belediyespor Yüzme Kulübü antrenörleri, hedeflerinin Manavgat’tan yetişen sporcuların ulusal ve uluslararası arenada daha büyük başarılar elde etmesi olduğunu söylediler.