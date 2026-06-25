Manavgat Belenobası Karpuz Şenliği’nde üretici ile yurttaş bir araya geldi

Manavgat Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Manavgat Belenobası Karpuz Şenliği, üreticileri ve yurttaşları aynı çatı altında buluşturdu. Yarışmalar, halk oyunları gösterileri, çocuk etkinlikleri, ikramlar ve konserle renklenen şenlikte, bölgenin en önemli tarım ürünlerinden biri olan Manavgat karpuzunun bereketi ve üreticilerin emeği kutlandı. Şenlik kapsamında sahne alan Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, sergilediği gösterilerle izleyicilere görsel bir şölen sundu. Manavgat Belediyesi Kreşler Müdürlüğü tarafından çocuklar için hazırlanan yüz boyama ve resim etkinlikleri ise miniklerin ve ailelerinin yoğun ilgisini gördü. Etkinlik alanında kurulan stantlarda üreticiler ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken, vatandaşlar da bölgenin tarımsal zenginliğini yakından tanıma imkânı elde etti. Şenlik boyunca vatandaşlara Manavgat’ın bereketli topraklarında yetiştirilen karpuzlar ikram edildi.

‘YEREL KALKINMAYI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI ÖNEMSİYORUZ’

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılışında konuşan Manavgat Belediye Başkanvekili Av. Mehmet Çiçek, Manavgat’ın verimli topraklarının, üreticilerin özverili emeğinin ve tarımsal üretimin önemine dikkat çekti. Manavgat Belenobası Karpuz Şenliği’nin yalnızca bir festival olmadığını belirten Başkan Vekili Çiçek, bu organizasyonun Manavgat’ın bereketini, üreticilerin alın terini ve kentin tarımsal değerlerini birlikte kutlama anlamı taşıdığını ifade etti.

Başkanvekili Çiçek konuşmasında, “Manavgat denildiğinde akla yalnızca turizm değil, tarım da gelmelidir. Çünkü bu topraklar üretiyor. Manavgat karpuzu; kalitesi, lezzeti ve verimiyle bölgemizin en önemli tarım ürünlerinden biridir. Ürettiğimiz karpuzlar ülkemizin birçok noktasına ulaşıyor. Bizim hedefimiz ise bu pazarı daha da büyütmek, Manavgat karpuzunun bilinirliğini artırmak ve çiftçimizin emeğinin karşılığını daha fazla almasını sağlamaktır. Bugün olduğu gibi üreticimizin yanında olmaya, şehrimizi tanıtmaya, sosyal yaşamı güçlendirmeye ve Manavgat’ı her alanda daha ileri taşımaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyona katkı sunan tüm çiftçilerimize, emeği geçen herkese ve katılım sağlayan değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YARIŞMALAR ŞENLİĞE RENK KATTI

Şenliğin en heyecanlı anları ise geleneksel yarışmalarda yaşandı. En Büyük Karpuz, En Güzel Karpuz ve Karpuz Yeme Yarışması, hem yarışmacılara hem de izleyicilere eğlence dolu anlar yaşattı. Üreticilerin aylar süren emeği, jüri değerlendirmesi sonucunda ödüllerle taçlandırıldı. Manavgat Aşçılar Derneği üyeleri tarafından hazırlanan dekoratif karpuz çalışmaları da ziyaretçilerin beğenisini topladı. Yarışmalarda dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, organizasyona katkı sunan kişi ve kurum temsilcilerine de plaket verildi. Manavgat Belenobası Karpuz Şenliği, sevilen sanatçı Seyyah’ın sahne aldığı halk konseriyle sona erdi. Yurttaşlar konser boyunca müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, şenlik birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha güçlendirdi.