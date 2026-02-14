Manavgat’ta üç kuşak aynı sofrada buluştu

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen “Sevginin En Yalın Hali” etkinliği kapsamında; Manavgat Belediyesi Huzurevi sakinleri, Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ile Manavgat Engelliler Derneği temsilcileri Boğaz Otel’de buluştu.

ÜÇ KUŞAK AYNI SOFRADA

Etkinlik kapsamında düzenlenen sabah kahvaltısında katılımcılar sohbet ederek birlikte vakit geçirdi. Nesiller arası etkileşimin güçlendirilmesinin hedeflendiği organizasyonda, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Huzurevi sakinleri ile çocukların aynı sofrada buluşması, etkinliğin en anlamlı anlarından biri oldu.

BAŞKAN YARDIMCISI ÖZTÜRK’TEN YAKIN İLGİ

Mustafa Öztürk de etkinliği ziyaret ederek katılımcılarla yakından ilgilendi. Masaları tek tek dolaşan Öztürk; huzurevi sakinleri, çocuklar ve engelli bireylerle sohbet etti.

'TOPLUMUN HER KESİMİNİ KAPSAYAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Etkinlikte konuşan Öztürk, Manavgat Belediyesi olarak toplumun her kesimini kapsayan sosyal projelere önem verdiklerini belirterek, bu tür buluşmaların dayanışma kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

Manavgat Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği etkinliğin, ilerleyen dönemlerde de farklı kuşakları bir araya getiren organizasyonlarla devam edeceği bildirildi.





