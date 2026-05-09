Manavgat’ta yağlı güreş heyecanı başladı

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ikinci etabı olan Manavgat Belediyesi 13 Yağlı Pehlivan Güreşleri, Manavgat Ilıca Er Meydanı’nda düzenlenen müsabakalarla başladı. Minik boydan baş boyuna kadar farklı kategorilerde gerçekleştirilen güreşlerde, Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin pehlivan er meydanına çıkacak.

Açılış programına Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek’in yanı sıra belediye meclis üyeleri, protokol üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Organizasyonun ilk gününde pehlivanlar, gün boyu süren müsabakalarda kıyasıya mücadele etti.

BAŞKAN VEKİLİ ÇİÇEK’TEN GÜREŞE TAM DESTEK

Açılışta konuşan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Ilıca Er Meydanı’nın her yıl daha büyük bir organizasyonla güreş severleri buluşturduğunu ifade etti. Çiçek, Manavgat’ın yağlı güreş geleneğinde önemli bir merkez haline geldiğini söyleyerek, “Bugün Ilıca Er Meydanı’nda 13 Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşlerimizi başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Organizasyonumuzda 70 başpehlivanımız er meydanına çıkacak, toplamda ise 2 bine yakın güreşçimiz mücadele edecek. Bu yıl güreşlerimizi CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ikinci etabı olarak gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon üç gün sürecek. Güreşler, 10 Mayıs Pazar günü yapılacak başpehlivanlık final müsabakası ve ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

Manavgat Belediyesi, yurttaşların güreş alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde ücretsiz servis hizmeti sunacak. Atatürk Kültür Merkezi önünden saat 09.00’dan itibaren hareket edecek servislerle yurttaşlar Ilıca Er Meydanı’na taşınacak.