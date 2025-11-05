Manavgat’ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’nin ikincisi başlıyor

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, Cumartesi günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan kortej yürüyüşüyle başlayacak, ardından 10.30’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önündeki açılış töreniyle devam edecek. İki gün sürecek festival boyunca konserler, halk oyunları gösterileri, workshoplar, geleneksel üretim canlandırmaları ve festival çarşısı ile dolu dolu bir program Manavgat halkı ve ziyaretçilerle buluşacak.

ZEYTİNİN BEREKETİ MANAVGAT’TA KUTLANACAK

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, festival öncesinde yaptığı açıklamada, ilçenin tarımsal potansiyeline ve yerel üreticinin emeğine dikkat çekti. Çiçek, “Zeytin ve zeytinyağı, bu toprakların kültürel hafızası, sağlığın ve bereketin simgesidir. Manavgat’ımızın verimli topraklarında yetişen zeytinlerin hak ettiği değeri görmesi için bu festivali geleneksel hale getirdik.” dedi. Bölgede yaklaşık 50 bin dönüm arazi üzerinde 2 milyon zeytin ağacı bulunduğunu belirten Çiçek, bu ağaçlardan yılda ortalama 50 bin ton zeytin ve 10 bin ton zeytinyağı elde edildiğini söyledi. Festivalin, bu potansiyeli hem yerel hem ulusal düzeyde tanıtmayı amaçladığını ifade etti.

11 ZEYTİN TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN MANAVGAT’IN YÖREYE HAS ZEYTİN ÇEŞİDİ “BEYLİK ZEYTİNİ”

Hemen her çeşit zeytinin yetiştiği Manavgat, toplam 11 farklı zeytin türüne ev sahipliği yapıyor. Bölgede kalamata, memecik, ayvalık, tarı ak, domat, manzanilla, arbekün, girit, gemlik ve Antalya bölgesinde coğrafi işareti alınmış tavşan yüreği zeytinlerinin yanı sıra yalnızca Manavgat’a özgü beylik zeytini yetişiyor. Beylik zeytini; iri taneli, dolgun yapılı, hem sofralık hem de zeytinyağı üretiminde tercih edilen, yüksek yağ verimiyle öne çıkan bir tür olarak biliniyor. Bu zeytinden elde edilen yağ, aromatik ve kaliteli yapısıyla dikkat çekiyor.

ZEYTİN SAĞLIKTIR

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, festival vesilesiyle zeytin ve zeytinyağının sağlık açısından önemine de değinerek, “Zeytin ve zeytinyağı, hem beden hem de zihin sağlığını destekleyen, yaşam kalitesini artıran doğal bir mucizedir. Zeytinin bu topraklardaki varlığı, sağlıklı yaşamın da sembolüdür.” ifadelerini kullandı.

RENKLİ ETKİNLİKLER, KEYİFLİ DENEYİMLER

Festivalin ilk günü, kortej ve açılış töreninin ardından Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi ile devam edecek. Ardından katılımcılar Saraçlı Mahallesi’ne geçerek zeytinin köy kültüründeki yerini yakından gözlemleyecek. Saraçlı Etkinlik Alanı’nda köylü kadınların taş üzerinde geleneksel zeytin kırma ve zeytinyağı pişirimi, Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun ikinci gösterisi ve Osman Derin konseri gerçekleştirilecek.

Festivalin ikinci günü olan 9 Kasım Pazar günü, Atatürk Kültür Merkezi önünde festival çarşısı tüm gün açık olacak. Zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin yer alacağı çarşıda, yerel üreticiler vatandaşlarla buluşacak. Aynı gün ayrıca, Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezi’nin açılışı, Ayhan Rüzgâr stand-up gösterisi, zeytinyağlı yemek workshopları ve çocuklara özel zeytin temalı atölyeler düzenlenecek. Festival boyunca zeytinyağlı krem, sabun ve mum yapım atölyeleri, çocuklara yönelik boyama etkinlikleri, şişme oyun alanları ve yüz boyama etkinlikleriyle renkli bir atmosfer oluşturulacak.