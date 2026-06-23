Manavgatlı genç yetenekler eserleriyle göz doldurdu

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren resim kursunun öğrencileri, hazırladıkları eserleri Yıl Sonu Resim Sergisi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin açılışı, öğrenciler, veliler ve davetlilerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Serginin açılışına katılan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyerek genç ressamlarla sohbet etti. Çocukların sanata olan ilgisi, ortaya koydukları özgün çalışmalar ve yıl içerisinde gösterdikleri gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’ndeki resim kursumuzun yıl sonu sergisinin açılışını yaptık. Öğrencilerimiz yıl boyunca, hayallerini kalemlerinin ucuna aktarmışlar. Çok güzel, çok başarılı tablolar ortaya çıkarmış. Hepsini tebrik ederim.”

Öğretmen Nurcan Şimşek’in rehberliğinde eğitim alan öğrenciler, farklı tekniklerle hazırladıkları eserleri sergilemenin gururunu ve heyecanını yaşadı. Ziyaretçilerden büyük beğeni toplayan çalışmalar, genç yeteneklerin hayal gücünü ve emeklerini gözler önüne serdi.