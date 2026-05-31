Manavgatlı güreşçi Nizip’te ikinci oldu

31.05.2026 16:42:00
Cumhuriyet/Ankara
Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Müslüm Berat Aslan, Gaziantep’in Nizip ilçesinde Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri’nde 65 kilogram kategorisinde ikinci oldu. Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı turnuvada başarılı bir performans sergileyen Aslan, finale yükseldi. Turnuvada ikincilik elde eden genç sporcu, Manavgat’a gurur yaşattı. Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, sporcuyu ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

İlgili Konular: #manavgat #Güreş