Menteşe Belediyesi 'kent lokantası' açıyor

Menteşe Belediyesi, Kent Lokantası’nı hizmete açıyor.

Açılış töreni, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 11.00’de Menteşe Kent Meydanı’nda yapılacak.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kent lokantası açılış töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyecilik, insan hayatına dokunmak demektir. İnsana dokunmayan hiçbir hizmet kalıcı olamaz, değer üretemez. Biz, bu kentin insanlarını aynı sofrada buluşturmak, tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla kentin tam kalbinde hep birlikte hizmete açacağımız kent lokantasında soframızı paylaşacak, dayanışmayı güçlendireceğiz. Açılışımıza tüm halkımızı davet ediyorum. Bu sofrada herkese yer var" dedi.

Menteşe Belediyesi Kent Lokantası’nda yurttaşlar, dört çeşit yemekten 120 lira karşılığında faydalanabilecek.