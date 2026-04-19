Mersin Büyükşehir Belediyesi kente değer katan projeleri yaşama geçiriyor: ‘Doğumdan ölüme belediyecilik’ anlayışı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yurttaşlara hizmet etmeyi sürdürüyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Büyükşehrin 'evde bakım hizmetleri’, ‘engelsiz yaşam parkları’, ‘kadın sağlığı danışma merkezi’, ‘emekli evleri’ gibi birimleri, yaşlılara ve ihtiyaç sahibi bireylere sosyal yardım modelleri sunuyor. ‘Mahalle mutfakları’ uygulaması ile ekonomik kırılganlığı şiddetli bir şekilde hisseden kesimlerin gıda ihtiyacına karşılık veren belediye; aile destek merkezleri, YKS-LGS ücretsiz eğitim kursları, ‘MERCEK Meslek Edindirme Merkezi’ ve ‘okuma salonları’ gibi birimleriyle de eğitim fırsatlarına erişimi kolaylaştırıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT VİZYONU

Yeşil alanların artırılması, atık yönetimi ve ekosistemin korunması odaklı projeler üreten belediye; ‘Yeşil Mersin Projesi’ kapsamında yaptığı kentte ağaçlandırma ve orman yenileme çalışmalarıyla, karbon yutak alanlarını güçlendiriyor ve kentteki yaşam kalitesini artırıyor. ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri için Birleşiyoruz’ projesiyle deniz ve kıyı kirliliği ile mücadele ederek kentte plastik atıkların dönüşümü konusunda farkındalık oluşturan büyükşehir, ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ ile de çocukları ve gençleri bilimle buluşturarak sürdürülebilir bir dünya için çevre ve iklim konusunda farkındalık oluşturuyor.

Başkan Seçer, hizmetlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Mersin, farklı renklerin, kültürlerin ve kadim bir üretim geleneğinin büyük bir hoşgörüyle harmanlandığı, Türkiye’nin ortak yaşama kültürüne ilham veren bir kenttir. Bizim temel gayemiz; bu sofrayı her bir yurttaşımız için daha adil, daha bereketli kılmaktır. Yaptığımız yolların, yükselen binaların ve altyapı yatırımlarının gerçek değeri; bir çocuğun eğitimine dokunduğu, bir kadının kendini güvende hissettiği ya da bir üreticinin emeğine omuz verdiği ölçüde anlam kazanır. Rantın değil halkın öncelendiği, kamu kaynaklarının şeffaf ve her bir kuruşuna sahip çıkılarak yönetildiği bu anlayışla Mersin’i sadece bugünün ihtiyaçlarına göre değil, yarının kuşaklarına daha dirençli ve huzurlu bir şehir bırakma sorumluluğuyla yarınlara taşıyoruz” dedi.

KIRSAL KALKINMA PROJESİ

Belediye, üreticiyi destekleyen hibe programları ve kırsal kalkınma projeleriyle üretimin sürdürülebilirliğine katkı sundu. Bu projeler içinde yer alan, "Destek Büyükşehirden Üretim Çiftçiden" projesi ile üreticilere alternatif geçim kaynakları sağlayıp bölgedeki ürün desenini çeşitlendiren büyükşehir, özellikle atıl arazilerin tarımsal üretime dahil edilmesi yönünde önemli girişimlerde bulundu. Kırsal kalkınma hedefleri kapsamında sürdürülen "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi ile kırsalda yaşayan yetiştiricilere canlı hayvan dağıtımları, aşı ve yem destekleri sağlandı. Böylece kırsalda hayvan popülasyonunda artış kaydedilirken, küçük aile işletmelerine de gerekli katkı verilerek köyden kente göçün önü alındı. "Destek büyükşehirden kısmet denizden’ sloganıyla da küçük ölçekli balıkçılara ekipman desteği veren Mersin Büyükşehir; yüzde 100 hibeli malzeme desteğiyle, geçimini denizden sağlayan balıkçıları unutmadı.