Mersin’de bir rekor: Toroslar’da 2025 yılında bin 593 çift dünya evine girdi

Toroslar Belediyesi 2025 yılında bin 593 çiftin nikâhı kıyarak, ilçe belediyeleri arasında rekor seviyeye ulaştı.

Gerekli belgelerle başvuran çiftlerin işlemleri kısa sürede sonuçlandırılırken, nikâh tarihleri de talepler doğrultusunda planlandı. Binlerce çift, mutlu bir yuva kurmanın ilk adımını Toroslar Belediyesi çatısı altında attı.

“AİLE GÜÇLÜ OLURSA TOPLUM DA GÜÇLÜ OLUR”

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, evlilik kurumunun toplumun temel taşı olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Toroslar, genç ve dinamik nüfusuyla her geçen gün büyüyen bir ilçe. 2025 yılı içerisinde bin 593 çiftimizin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak olduk. Özellikle bizzat kıydığım nikâhlarda çiftlerimizin heyecanına ve sevinçlerine tanıklık etmek benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Aile ne kadar güçlü olursa toplum da o kadar güçlü olur. Toroslar Belediyesi olarak tüm çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve huzur diliyorum.”

TOROSLAR’DA ULUSLARARASI BİR AŞK: UGANDALI DAMAT, MERSİNLİ GELİN

Toroslar Belediyesi, 2026 yılında da anlamlı ve renkli bir nikâh törenine ev sahipliği yaptı. Mersin’de doktora eğitimi gören İnşaat Mühendisi Ugandalı Abdul Kıwanuka (32) ile Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi’nde yaşayan Seda Tekkanat (31), Toroslar Belediyesi Nikâh Salonu’nda dünya evine girdi.

Eğitim için geldiği Mersin’de bir maç sırasında tanıştığı güvenlik görevlisi Tekkanat ile yolları kesişen Kıwanuka, bu tanışıklığı evlilikle taçlandırdı. Çiftin nikâhı, Toroslar Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından kıyıldı.