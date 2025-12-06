Mersin’den Adıyaman’a dayanışma eli

Deprem sonrası konteyner kent kurulumu, altyapı ve çeşitli saha çalışmalarında Adıyaman’ın yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu kez yol yapım çalışmalarına katkı sunarak dayanışmasını sürdürdü. Ekipler, Adıyaman Belediyesi’nin yürüttüğü üstyapı çalışmalarına destek amacıyla kentte belirlenen bölgelerde asfalt ve yol iyileştirme çalışmalarına başladı.

"BİRLİK VE KARDEŞLİK RUHUYLA ŞEHRE HİZMET"

Desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer’e teşekkür eden Başkan Tutdere, şunları söyledi:

“Adıyaman Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanında altyapı çalışmalarıyla birlikte üst yapılarda yama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 Şubat depremlerinden sonra Adıyaman’a hızla büyük bir dayanışma örneği gösteren Mersin Büyükşehir Belediyemiz bugün de bu zor zamanda yine yanımızda. Adıyaman’dan, Mersin’e kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Mersin-Adıyaman kardeş iki şehir, Mersin’deki tüm hemşehrilerimize de buradan Adıyaman Belediye Başkanı olarak saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e ilimize göndermiş olduğu destek için teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldular, bizde her zaman Mersin halkıyla ve Mersin Büyükşehir’imizle göstermiş oldukları dayanışma için hep gurur duyduk. Bir kez daha teşekkür ediyoruz, hep yanımızda oldular. Adıyaman’dan, Mersin’e kucak dolusu sevgiler selamlarımızı iletiyoruz.”