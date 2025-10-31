Merzifon’da Cumhuriyet’in 102. yılı kutlandı.

Merzifon’da Cumhuriyet’in 102. Yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Başkan Alp Kargı yaptığı açıklamada “Gururla, geçmişe minnetle ve geleceğe dair en güzel umutlarla kutladık. Kudretini damarlarındaki asil kandan alan Aziz Türk Milletimizin ebediyen Cumhuriyet ilkelerine olan bağlılığı ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izindeki kararlılığıyla daha nice güzel bayramları birlik beraberlik içinde yaşamayı diliyorum,

Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Ata’sına bağlı Cumhuriyet şehri Merzifon’da binlerce kişi bayram coşkusunu doya doya yaşıyor, Olağanüstü bir katılımla gerçekleşen Fener Alay’ımızın ardından, 90’ların birbirinden kıymetli sanatçıları Ozan Orhon, Şahsenem, Taner, Hazal ve Zafer Peker’le birlikte unutulmaz bir gece yaşadık. Biriz, beraberiz, Cumhuriyet’imize, Atatürk ilke ve inkılâplarına nesiller boyunca, sonsuza dek sahip çıkacağız. Bu anlamlı gecede yanımızda olan, birlikteliğimize katkı sunan, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ”dedi.