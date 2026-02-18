Mezitli Belediyesi Kent Lokantası ramazanda iftar saatinde de hizmet verecek

Mezitli Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Kent Lokantası, ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde de yurttaşların hizmetinde olacak. Açıldığı günden bu yana uygun fiyatlı ve kaliteli yemek hizmeti sunarak özellikle emekli, öğrenci ve dar gelirli yurttaşların bütçesine önemli katkı sağlayan Mezitli Belediyesi Kent Lokantası, Ramazan ayına uygun şekilde hizmet saatlerini genişletti. Açıldığı günden bu yana 1400’ü aşkın farklı yemek çeşidi sunan Mezitli Belediyesi Kent Lokantası, yurttaşların tercih ettiği önemli noktalardan biri olma özelliği taşıyor. 4 çeşit yemek, 80 TL’den sunuluyor. 388 metrekarelik hizmet alanıyla Türkiye’nin en büyük kent lokantalarından biri arasında yer alan tesis, ramazan ayında da vatandaşların bütçesine büyük oranda katkı sunmayı sürdürecek. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Kent Lokantası’nın Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde de hizmet vererek vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, tüm Mezitlileri bu hizmetten faydalanmaya davet etti.