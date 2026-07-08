Mezitli Belediyesi su parkını yaz sezonuna açtı

Mezitli Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirebilmeleri amacıyla belediye su parkını yeniden hizmete açtı. Modern yapısı, hijyenik ortamı ve sosyal alanlarıyla hizmet verecek tesis, yaz sezonu boyunca haftanın belirlenen günlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Su parkı pazartesi günleri bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle kapalı olacak. Tesis, salı, çarşamba ve perşembe günleri "Halk Günleri", cuma, cumartesi ve pazar günleri ise "Aile Günleri" konseptiyle 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Tesise giriş ücreti 500 TL olarak belirlenirken, 0-6 yaş arası çocuklar, engelli vatandaşlar ile şehit ve gazi aileleri su parkından ücretsiz yararlanabilecek. Tesis bünyesinde hizmet verecek kafeterya da ziyaretçilerin gün boyu ihtiyaçlarını karşılayacak.

'YAZ BOYUNCA TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BEKLİYORUZ'

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yaz sezonuyla birlikte su parkını yeniden vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, "Mezitli'de yazın en sıcak günlerinde vatandaşlarımızın güvenle serinleyebileceği, spor yapabileceği ve aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanını hizmete açtık. Su parkımızda hijyen ve güvenlikten taviz vermeden kaliteli hizmet sunacağız. 0-6 yaş çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız ile şehit ve gazi ailelerimizin bu hizmetten ücretsiz yararlanmasını sağlayarak sosyal belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Kafeteryamızla birlikte vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri konforlu bir ortam hazırladık. Tüm hemşehrilerimizi yaz boyunca belediyemiz su parkına bekliyoruz" dedi.

Tuncer, su parkının hem spor yapmak hem de yaz sıcaklarında serinlemek isteyen vatandaşlar için önemli bir sosyal yaşam alanı olacağını belirterek tüm Mezitlileri tesisten yararlanmaya davet etti.