Mezitli’den geleceğe dokunan proje: Zeytin ağaçları eğitime can veriyor

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, geleneksel hale gelen zeytin hasadına katılarak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine bir kez daha öncülük etti. Mezitli’de belediyeye ait zeytinliklerde gerçekleştirilen hasatta toplanan zeytinler, zeytinyağına dönüştürülerek elde edilen gelirle kız çocuklarının eğitimine burs desteği olarak aktarılacak.

‘ZEYTİN BEREKETTİR, TOPRAKTIR, BARIŞTIR, UMUTTUR’

Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Tuncer, zeytinin sadece bir tarım ürünü değil; aynı zamanda Mezitli’de eğitimin de sembolü olduğunu vurguladı. Başkan Tuncer, “Zeytin berekettir, zeytin topraktır, zeytin barıştır, umuttur. Türkiye’nin her yerinde, her toprağında zeytin ağaçlarının ne kadar kıymetli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Biz hem zeytin ağaçlarımızı koruyoruz, hem de bu bereketi geleceğimizin teminatı olan kız öğrencilerimizle paylaşıyoruz” dedi. Tuncer, Mezitli Belediyesi olarak bu projeyi iki yıldır aralıksız sürdürdüklerini anıksatarak, “Bu bizim için çok değerli bir proje. Çünkü hem doğaya sahip çıkıyoruz hem de kız çocuklarımıza eğitim desteği sağlıyoruz. Her yıl büyüyen bir umutla bu çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ZEYTİNİN BEREKETİNDEN DOĞAN EĞİTİM DESTEĞİ

Belediye ekipleriyle birlikte yapılan hasatta toplanan yaklaşık 200 zeytin ağacının ürünü, zeytinyağı üretim tesislerinde işlenecek. Elde edilecek gelir, kız çocuklarına burs olarak kullanılacak. “Kıymetli çocuklarımız eğitimlerine odaklansın, biz her zaman yanlarında olacağız. Zeytin ağacının kökleri gibi biz de bu topraklara ve çocuklarımıza bağlıyız” diyen Başkan Tuncer, projeyi önümüzdeki yıllarda daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.