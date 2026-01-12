Minik bilim kahramanları Yenişehir’de buluştu

Mersin Yenişehir Belediyesinin yerel ortaklığında düzenlenen Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Explore 12. Sezon Mersin Festivalleri, “UNEARTHED – Arkeoloji Kâşifleri” temasıyla Yenişehir Belediyesi Akademi’de gerçekleştirildi. Etkinlik, 12. sezonun Mersin’deki ilk festivali olma özelliğini taşıdı. Mersin genelinden; Pixelteam, Pirireis Lego Takımı, Lego Arkeologları, Takım M-(Junior), Arkeocode, Fossilltech, Lego Power, Legobilsem2 ve Arkeometri olmak üzere 9 takım ve toplam 54 öğrenci etkinliğe katıldı. İlkokul düzeyindeki öğrencilerin yanı sıra gözlemciler, gönüllüler ve veliler de festivale ilgi gösterdi.

MİNİK KÂŞİFLER GEÇMİŞİN İZİNİ SÜRDÜ

Bilim Kahramanları Derneği tarafından yürütülen programlar; çocukları ve gençleri erken yaşta bilimle buluşturmayı, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ve robotik alanlarına olan ilgilerini artırmayı, problem çözme, yaratıcılık ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. 2025-2026 UNEARTHED™ sezonu kapsamında Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Explore takımları, araştırma becerileri ve LEGO teknolojilerini kullanarak geçmişin izini sürdü. Katılımcılar; arkeolojik süreçleri, yeraltı yapılarıyla gizli kalmış sırları ve eski uygarlıkların izlerini inceleyerek insanlık tarihine ışık tutan keşif dolu bir yolculuğa çıktı. Ödül töreni öncesinde Bilim Kahramanları Derneği’nin “Umut Bilimde” adlı filmi izleyicilerle buluşturuldu. Ardından Yenişehir Belediyesi Erken Çocukluk Proje Koordinatörü Raif Çakmak ile Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yıkıcı Yurtsever konuşma yaptı. Programın sonunda takımlara kupaları, öğrencilere ise madalyaları verildi.

“BİLİME YAPILAN YATIRIM, GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bilim temelli eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Çocuklarımızın erken yaşta bilimle, teknolojiyle ve araştırmayla buluşması geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Yenişehir Belediyesi olarak Bilim Kahramanları Derneği ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde çocuklarımızın hayal kuran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜÇ YILLIK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Yenişehir Belediyesi ile Bilim Kahramanları Derneği arasında üç yıllık iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Yenişehir Belediyesi’nin yerel ortaklığında Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Explore Mersin Festivalleri ile Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Challenge Mersin Turnuvaları Yenişehir’de gerçekleştirilecek. Festivallere ilkokul, turnuvalara ise ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler katılım sağlayacak.