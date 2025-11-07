Minik eller, akıllı lezzetler mutfağında kurabiye yaptı

Safranbolu Belediyesi ev sahipliğinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Karabük Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, Türkiye Turizm ve Gastronomi Bilimleri Araştırmaları Komisyonu tarafından organize edilen “Kaşık 2025 Sempozyumu”nun ilk etkinliği Safranbolu Belediyesi Barış Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. “Bir Kaşıkta Teknoloji: Teknoloji ile Anadolu Lezzetleri” temasıyla düzenlenen etkinlikte, RATİONAL Türkiye Corporate Şefi Sinan Dikmen öncülüğünde “Bir Kaşıkta Gelecek: Çocuklarla Akıllı Lezzetler Mutfağı Deneyim Atölyesi” yapıldı. Atölyede Safranbolu Belediyesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri ve öğretmenleri, farklı şekillerde kurabiyeler hazırlayarak keyifli bir deneyim yaşadı. Öğrenciler ayrıca 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısı ile programa katılanlara turuncu yaka kurdelesi hediye etti. Etkinliğe, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse de katılarak çocuklarla birlikte kurabiye yaptı. Başkan Köse, çocuklarla mutfakta vakit geçirmenin hem eğitici hem de keyifli bir deneyim olduğunu belirterek, “Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın üretkenliklerini ve el becerilerini destekleyen bu tür etkinlikler, onların gelişimi açısından büyük önem taşıyor” dedi.