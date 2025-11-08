Minik yüreklerden büyük duyarlılık: Lösemiye dikkat çektiler

Safranbolu Belediyesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakım Evi’nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte minik öğrenciler, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ve öğretmenleriyle birlikte “Ben de LÖSEV ve lösemili çocukların yanındayım”, “Süper kahramanlar maske takar”, “Sevginin aşamayacağı engel yoktur” gibi ifadelerin yer aldığı resimler ve dilek notlarını hazırlayarak “Umut Ağacı”na astı. Turuncu balonlarla süslenen ve programa katılan herkesin yakasına taktığı turuncu kurdelelerle düzenlenen etkinlikte çocuklar, lösemiye karşı sevgi ve umut mesajları verdi.

Programa Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Akgül, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Bahadır Acar, Safranbolu Belediyesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan, LÖSEV temsilcileri Yeliz Özay, Hülya Öztürk ve Meryem Temam’ın yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Elif Köse, etkinlikte umut ağacına “Bütün kalbimle yanınızdayım” yazılı kalp şeklinde bir not asarak çocukların farkındalık çağrısına destek verdi. Başkan Köse etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bugün minik kalplerin büyük bir sevgiyle hazırladığı bu anlamlı etkinlikte onlarla birlikte olmaktan mutluluk duydum. Lösemiyle mücadele eden tüm çocuklarımızın yanındayız, onların gülümsemesi hepimize umut veriyor” dedi.

Öte yandan Öğrenciler ''Umut Ağacı'na'' astıkları görselleri LÖSEV'e göndererek lösemi ile mücadele eden arkadaşlarına destek olmayı amaçladı. Etkinlik sonunda Lösemili Çocuklar Haftası’na dikkat çekmek amacıyla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.