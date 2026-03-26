Miniklerden Beşikdüzü Belediye Başkanı Erdem'e ziyaret

Trabzon Beşikdüzü Merkez İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem’i makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Erdem, belediyenin çalışmaları ve yerel yönetimler hakkında bilgiler verdi. Miniklerin meraklı soruları ise ortamı neşelendirdi. Erdem, öğrenci ve öğretmenlere ziyaretleri için teşekkür etti