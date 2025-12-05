Miniklerden renkli C Vitamini Şenliği

Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi’nde (ÇEM), okul öncesi öğrencilere yönelik geleneksel hâle gelen C Vitamini Şenliği bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi’nde bulunan ÇEM’de düzenlenen etkinlikte minikler hem eğlendi hem de sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazandı.

SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDA BİLGİLENDİLER

Etkinlik kapsamında çocuklar, öğretmenleri eşliğinde kendi portakallarını sıkarak taze meyve suyu hazırladı. C vitamininin bağışıklık sistemi açısından önemini öğrenen minikler, sağlıklı besin seçimleri konusunda da bilgilendirildi. Renkli oyunlar ve hareket aktiviteleriyle desteklenen program, çocukların hem eğlenmesini hem de motor becerilerini geliştirmesini sağladı.