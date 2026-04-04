Muratpaşa’da minikler için kütüphane gezisi düzenlendi

Antalya Muratpaşa Belediyesi kreşlerinin öğrencileri, Kütüphane Haftası kapsamında belediyeye bağlı Cengiz Aytmatov Kütüphanesi’ni ziyaret etti.
Öğretmenleri eşliğinde kütüphaneyi gezen öğrenciler kitapları inceleyerek okuma alışkanlığına dair ilk adımlarını erken yaşta atmış olurken, kitaplarla dolu keyifli bir gün geçirdi. Kütüphane ortamını yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar resimli masal kitaplarına yoğun ilgi gösterdi. Ziyaret çocuklara kitap sevgisini aşılamayı hedeflerken, okuma alışkanlığının küçük yaşta kazandırılmasına da katkı sundu. Ziyaret sonunda öğrencilere ahşap kitap ayraçları hediye edilerek günün anısı ölümsüzleştirildi.
Kütüphane çalışanlarından Gürbüz Deniz kent sakinlerini belediye kütüphanelerine davet ederken, “Çocuklara kitapları anlatmak, kitapları sevdirmek, iyiliğe, barışa, sevgiye, emeğe, yaşama dair bir şeyler paylaşmak adına buradayız” dedi.