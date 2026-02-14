Mutfak Edirne 16 Şubat’ta hizmete açılıyor

Edirne Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Mutfak Edirne Gıda Üretim ve Lojistik Merkezi’ni 16 Şubat Pazartesi günü saat 13.00’te hizmete açıyor.

15 BİN KİŞİLİK ÜRETİM KAPASİTESİ

Yaklaşık 1000 metrekarelik alana kurulan merkez, günlük 15 bin kişilik yemek üretim kapasitesine sahip. Modern mutfak ekipmanları, sıcak pişirme üniteleri, soğuk hava depoları ve lojistik birimleriyle tasarlanan tesis, belediyenin gıda ve sosyal destek hizmetlerinin tek merkezden yürütülmesini sağlayacak.

ÖĞRENCİLER VE SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI İÇİN MERKEZ ÜS

Mutfak Edirne; öğrencilere yönelik ekonomik yemek hizmetleri, sosyal destek programları ve geleneksel dayanışma faaliyetlerinin organizasyonunda aktif rol üstlenecek. Yüksek hacimli alım kapasitesi sayesinde elde edilecek maliyet avantajının, sunulan hizmetlere doğrudan yansıtılması hedefleniyor.

AFET VE KRİZLERE HAZIR ALTYAPI

7/24 çalışma esasına göre planlanan merkez, olası afet ve kriz durumlarında geniş çaplı sıcak yemek üretimi ve lojistik destek sağlayabilecek kapasiteye sahip olacak. Tesiste gıda güvenliği standartları doğrultusunda gıda mühendisleri, diyetisyenler ve profesyonel mutfak ekibi görev yapacak.

BAŞKAN GENCAN: “ORTAK SOFRAMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Filiz Gencan, Mutfak Edirne’nin yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda kentin dayanışma altyapısını güçlendiren bir yatırım olduğunu vurguladı.

Gencan, “Mutfak Edirne ile hem sosyal destek çalışmalarımızı daha sistemli hale getiriyoruz hem de kentimizin ortak sofrasını güçlendiriyoruz. Bu merkez, Edirne’nin dayanışma kültürünü büyütecek önemli bir adım” dedi. Merkez, Edirne Belediyesi’nin sosyal politikalarında yeni bir dönemin önemli ayaklarından biri olarak görülüyor.





