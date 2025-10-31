Nikah masasından Cumhuriyet Korteji'ne: Önce evlendiler sonra bayramı kutladılar

Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Konseri, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Şef Mehmet Erkoç yönetimindeki koro, Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak hazırladığı repertuvarla Mersinlilere hem duygusal hem de coşkulu bir gece yaşattı.

“CUMHURİYETİMİZİN 102. YILININ GURURUNU VE MUTLULUĞUNU HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ”

Konserin ardından açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Bu anlamlı konserde emeği geçen tüm koro üyelerine, şefimize ve bizlerle aynı coşkuyu paylaşan hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılının gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet, bize halkın iradesiyle yönetilen özgür bir ülkenin kapılarını açtı.

Tüm yurttaşların eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye’nin temelini attı. Bugün bizlere düşen görev, bu değerleri korumak, güçlendirmek ve gelecek kuşaklara gururla aktarmaktır. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

NİKÂH MASASINDAN “CUMHURİYET KORTEJİ”NE

Evlenen çift gelinlik ve damatlıkla “Cumhuriyet Korteji”ne katıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hayatlarını birleştiren çift, nikah töreninin hemen ardından Mersin Yenişehir Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Korteji’ne gelinlik ve damatlıklarıyla katıldı. Motosiklet tutkunu çift, süsledikleri motosikletleriyle hem evliliklerini hem de Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, genç çifti tebrik ederek “Cumhuriyet’in coşkusunu, yaşamın her alanında hissediyoruz. Bayramımız kutlu olsun ”dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, ulusal bayramlarda geleneksel haline getirdiği üstü açık otobüs eşliğindeki araçlı şehir kortejini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da düzenleyerek bayram coşkusunu sokaklara taşıdı.

Yüzlerce motosikletlinin katıldığı kortej, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. Yenişehir Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleşen korteje Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilciliği, Mersin Motosiklet Spor Kulübü ve Mersin Motor Kulübü Derneği üyeleri katıldı. Saat 19.23’te başlayan kortejde, motosikletliler Yenişehir Belediyesinin üstü açık otobüsü eşliğinde şehir turu atarak bayram coşkusunu görsel bir şölene dönüştürdü.