Odabaşı, çocukların karne heyecanına ortak oldu

2025–2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi dün sona erdi. Türkiye genelinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı. Gölbaşı’nda da karne heyecanı renkli görüntülere sahne olurken, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı öğrencileri bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Ayşe Yakup Eskitoros İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine; Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

SINIFLARI TEK TEK GEZEREK KARNELERİ DAĞITTILAR

Protokol üyeleri sınıfları tek tek gezerek öğrencilerin karnelerini teslim etti. Karnelerini alan öğrencilerin sevinci gözlerinden okunurken, Odabaşı çocuklarla yakından ilgilenerek kısa sohbetler gerçekleştirdi. Öğrencilere tatilde bol bol dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Odabaşı, Gölbaşı Belediyesi tarafından yarıyıl tatili boyunca düzenlenecek ücretsiz etkinliklere de çocukları davet etti.

ODABAŞI’NDAN ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE MESAJ

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, eğitimin ve çocukların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak “Çocuklarımız bir dönem boyunca büyük bir emek verdiler, çalıştılar ve gayret gösterdiler. Aldıkları notlar ne olursa olsun, her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizler için önemli olan; çocuklarımızın mutlu, özgüvenli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesidir.

Yarıyıl tatili boyunca çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de kendilerini geliştirebileceği ücretsiz etkinliklerimizi hayata geçiriyoruz. Spor, kültür ve eğlence dolu bu etkinliklerle çocuklarımızın tatillerini verimli geçirmelerini istiyoruz. Tüm öğrencilerimize güzel bir tatil diliyor, öğretmenlerimize ve velilerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Karne töreni, öğrenciler ve protokol üyelerinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi