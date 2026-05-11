Odunpazarı’nda Gençlik Festivali başlıyor

Odunpazarı Belediyesi, bu yıl 5’incisini düzenleyeceği Uluslararası 3D Gençlik Festivali ile gençleri yeniden Eskişehir’de buluşturuyor. Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Avrupa Birliği Derneği iş birliğinde düzenlenen festival, 15-16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Kanlıkavak Parkı’nda gerçekleştirilecek. “Dinleme, Diyalog ve Dayanışma” temasıyla hazırlanan festival; gençlerin yalnızca izleyici değil, doğrudan söz sahibi olduğu bir buluşma alanı yaratmayı hedefliyor. Bu kapsamda, üç gün boyunca sanat, spor, teknoloji, gönüllülük, demokrasi, gençlik katılımı ve dayanışma başlıklarında çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Festivalde kurulacak stant alanları, sanat panayırları, atölyeler ve yapılacak söyleşilerle gençlerin üretimleri görünür hale gelecek.

GENÇLER VE BAŞKANLAR AYNI MASADA BULUŞACAK

Festivalin ilk günü olan 15 Mayıs Cuma, “Demokrasi ve Gençlik Katılımı” temasıyla gerçekleştirilecek. Günün en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise “Gençler Belediye Başkanları ile Buluşuyor” oturumu olacak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gençlerle bir araya gelerek yerel yönetim, demokrasi, kent yaşamı ve gençlik politikaları üzerine sohbet edecek. Gençler, kent yönetimine ilişkin görüş ve önerilerini doğrudan paylaşma fırsatı bulacak. İlk gün programında ayrıca OBAK tarafından “Afet Farkındalık Eğitimi” düzenlenecek.

Milli voleybolcu Meryem Boz ise “Sporun Gençler Üzerindeki Dönüştürücü Gücü” başlıklı söyleşide gençlerle buluşacak. Akşam programında Aura Dans Latin Gösterisi’nin ardından Gece Tarifesi saat 19.15’te, Soup Opera ise saat 20.45’te sahne alacak. Gün, DJ performansıyla sona erecek.

MEDYA, FELSEFE VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA KONUŞULACAK

16 Mayıs Cumartesi günü festivalin odağında “Yönetişim ve Gençlik Katılımı” yer alacak. Sabah saatlerinde Zumba etkinliği ve Devinen Felsefe Dans Atölyesi ile başlayacak programda, medya, etik, bağımlılıkla mücadele ve gençlik sosyolojisi gibi başlıklar ele alınacak. Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenecek “Demokrasilerde Denetim Mekanizması Olarak Medya: Rolü ve Önemi” başlıklı oturumda gazeteci Sedef Kabaş, Emine Helil İnay Kınay ve Levent Özkuşçu konuşmacı olarak yer alacak. Prof. Dr. Demet Kurtoğlu Taşdelen ise “Neden İyi Bir İnsan Olmalıyım?” başlıklı söyleşide gençlerle buluşacak.

Günün ilerleyen saatlerinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından “Birlikte Daha Güçlüyüz: Bağımlılıkla Mücadelede Toplumsal Destek” etkinliği düzenlenecek. Sosyoloji Dükkanı Derneği’nin gerçekleştireceği “Gençlik Sosyolojisi” oturumu ile gençlerin toplumsal yaşam içindeki yeri tartışılacak. Çizer Hakan Keleş ise “Kentsel İllüstrasyon” başlıklı etkinlikte kent ve sanat ilişkisini anlatacak. Akşam bölümünde Go Sanat Dans Eskişehir Sirtaki Gösterisi, Eskişehir Lindy Hoppers ve Tango Del Ritmo dans gösterileri sahne alacak. Ardından Furkan The Band saat 19.15’te, Volkan İmançer ise saat 20.40’ta konser verecek.

SON GÜNÜN TEMASI: GENÇLİK DAYANIŞMASI

Festivalin son günü olan 17 Mayıs Pazar ise “Gençlik Dayanışması” temasıyla gerçekleştirilecek. Gün boyunca gönüllülük, katılımcı kentler, gençlik çalışmaları ve kuşaklar arası iletişim üzerine oturumlar düzenlenecek. Sakin Okul Derneği tarafından gerçekleştirilecek “Katılımcı Mekân Üretimi” etkinliğinde Ezgi Yalınalp konuşmacı olarak yer alacak. GoFor etkinliği kapsamında düzenlenecek “Gençlik Çalışanı Olmak” oturumunda ise 12 belediyeden gençlik çalışanları deneyimlerini paylaşacak. Ralli pilotu Kerem Kazaz “Kendi Rotanı Çizmek: Pistten Hayata” başlıklı söyleşide gençlerle buluşacak. “Kuşaklar Arası Dayanışma – Aynı Sorular, Farklı Dünyalar” etkinliği ise farklı yaş gruplarını aynı platformda bir araya getirecek.

ESOES etkinliği kapsamında Murat Yalaman “EsTalks” programında gençlerle deneyimlerini paylaşırken, “Gençlik ve Spor: Pickleball ile Tanış” etkinliği de spor aracılığıyla dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyecek. Festivalin dikkat çeken uluslararası bölümlerinden biri olan “Youth Participation” oturumu ise kardeş belediyelerin katılımıyla İngilizce gerçekleştirilecek. Günün son oturumlarından biri de Eskişehir Avrupa Birliği Derneği tarafından düzenlenecek “Gönüllülük ve Gençlik” etkinliği olacak. Birleşmiş Milletler’in “2026 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Gönüllüler Yılı” kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte gönüllülük kültürü ve gençlerin toplumsal rolü ele alınacak. Festivalin final akşamında Filarmoni Horon Ekibi ve EKHO Dans Sirtaki Gösterisi sahne alacak. Ardından Mr. Bird saat 19.15’te, Tamer Vural ise saat 20.45’te gençlerle buluşacak. Festival, DJ performansıyla sona erecek.