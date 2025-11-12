Öğrencilere sınav haftasında çorba molası

Kahramankazan Belediyesi, sınav haftasında üniversite öğrencilerini yalnız bırakmadı. Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, yoğun sınav temposunda moral olması amacıyla sıcak çorba ikramı yapıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikram, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Sınav öncesi iç ısıtan çorba ikramı, gençlere keyifli bir mola fırsatı sundu. Hizmete ilişkin konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, “Gençlerimiz bizim en değerli hazinemiz. Onların eğitim yolculuğunda yanlarında olmak, ihtiyaç duydukları her anda destek vermek en büyük görevimiz. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimize küçük de olsa bir katkı sunabiliyorsak, ne mutlu bize” dedi.