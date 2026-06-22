Ordu’da 13 yıl aradan sonra tiyatro festivali: ‘Perdeler açıldı, sanat nefes almaya başladı’

Ordu'da yıllarca sessizliğe terk edilen sahneler yeniden perde açtı. Altınordu Belediyesi'nin girişimiyle 13 yıl aradan sonra yeniden düzenlenmeye başlayan Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali, üçüncü gününde de binlerce çocuğu, genci ve yetişkini tiyatronun büyülü dünyasında buluşturdu. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen oyunlar ve etkinlikler yoğun ilgi görürken, festival Ordu'nun kültürel hafızasında önemli bir yer tutan sanat geleneğini yeniden canlandırdı.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali, 2005 yılında başlatılmış, 2013 yılında gerçekleştirilen dokuzuncu festivalin ardından ise yerel yönetim anlayışındaki değişimle birlikte kültür takviminden çıkarılmıştı. Aradan geçen 13 yılda kentin sanat yaşamında hissedilen boşluk, Altınordu Belediyesi'nin kültür ve sanata öncelik veren yaklaşımıyla yeniden doldurulmaya başlandı.

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen festival kapsamında İzmir Devlet Tiyatrosu'nun ‘Kral Olmak İstemeyen Aslan’ Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun ‘İpucu Dedektifleri’ ve Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ‘Mikropla Savaş’ adlı oyunları tiyatroseverlerle buluştu. Salonların dolup taştığı etkinliklerde çocuklar kadar yetişkinler de sanatın birleştirici gücüne tanıklık etti.

Festival kapsamında Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenen ‘Kral Olmak İstemeyen Aslan’ oyununu Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe de öğrencilerle birlikte izledi. Gösterimin ardından sahneye çıkan Tepe, oyunculara plaket takdim ederek kültür ve sanatın özellikle çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

‘FESTİVAL YENİDEN HAYAT BULDU’

Festivalin yeniden hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ordulu oyuncu Coşkun Çetinalp ise yıllar sonra sokakların yeniden tiyatroyla şenlendiğini söyledi. Festivalin ilk yıllarında organizasyonun içinde yer aldığını hatırlatan Çetinalp, ‘Bu festival yaklaşık 13 yıl boyunca perdelerini kapatmıştı. Bugün yeniden hayat bulması Ordu için çok değerli. Kent yeniden sanatla nefes almaya başladı’ ifadelerini kullandı.

Festival katılımcılarından Sevgi Tekincan da etkinliğin yalnızca tiyatro gösterilerinden ibaret olmadığını, aynı zamanda kentin kültürel gelişimine katkı sunduğunu belirterek, çocuklar ve gençler açısından umut verici bir atmosfer oluşturduğunu ifade etti.

‘KENTİN SANATLA KURDUĞU BAĞ TEKRARDAN GÜÇLENİYOR’

Altınordu Belediyesi'nin yeniden başlattığı festival, kültür ve sanatın yerel yönetimlerin görevlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yıllarca ihmal edilen kültürel etkinliklerin yeniden kent yaşamına kazandırılması, sanatın toplumla buluşmasını sağlarken, Ordu'nun kültürel kimliğinin güçlenmesine de katkı sunuyor. Beş gün boyunca süren festival, yalnızca tiyatro oyunlarıyla değil, kentin sanatla kurduğu bağı yeniden güçlendirmesi açısından da dikkat çekti.