Ordulu aktör Kadir İnanır, Altınordu’da sinema günleriyle anılacak

Altınordu Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı Belediye Başkanı Ulaş Tepe başkanlığında gerçekleştirdi. Toplam 10 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda konuşan Başkan Tepe, temmuz ayı içerisinde yaşama geçirilecek kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yakın zamanda yaşamını yitiren usta sanatçı Kadir İnanır'ın adını ve sinema mirasını yaşatmanın bir vefa borcu olduğunu belirten Tepe, bu yıl yapılacak sinema programının tamamen usta aktörü anma amacı taşıyacağını duyurdu.

‘NOSTALJİ DOLU AKŞAMLARDA BİR ARAYA GELECEĞİZ’

Geleneksel hale gelen açık hava sinema kültürünü bu yıl özel bir temayla yeniden canlandıracaklarını ifade eden Tepe, etkinlik içeriğine ilişkin, “Türk sinemasına damga vuran, hafızalarda yer etmiş unutulmaz eserlerden oluşan özel bir seçkiyle vatandaşlarımızı nostalji dolu akşamlarda bir araya getireceğiz. ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Devlerin Aşkı’ ve ‘Dila Hanım’ gibi Türk sinemasının önemli yapıtlarını hemşehrilerimizle birlikte izleyeceğiz” dedi. Altınordu'da yaz akşamlarına nostaljik bir hava katacak olan Açık Hava Sinema Günleri’nin detaylı gösterim takvimi ve etkinlik alanları önümüzdeki günlerde Altınordu Belediyesi tarafından ilan edilecek.