Orman yangınlarına karşı ortak akıl

Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü yetkilileri, Orman İşletme Müdürü Doğan Kiraz’ı makamında ziyaret ederek özellikle orman yangınları başta olmak üzere doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri kapsamlı şekilde değerlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmede; yangınlara erken müdahale kapasitesinin artırılması, saha koordinasyonunun güçlendirilmesi ve kurumlar arası iletişimin kesintisiz sürdürülmesi konuları ön plana çıktı. Afetlere karşı hazırlık süreçlerinin daha etkin yürütülmesi adına karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapılırken, ortak hareket etmenin önemi bir kez daha vurgulandı.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI ELE ALINDI

Ayrıca eğitim faaliyetleri, ortak tatbikatlar ve toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması yönünde önemli iş birliği fırsatları ele alındı. Afet öncesi hazırlıkların güçlendirilmesi ve afet anında hızlı, etkin müdahale kapasitesinin artırılması için birlikte yürütülebilecek projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.