Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: ‘Sokak hayvanları bize emanet’

Trabzon İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun ikinci toplantısı, Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) toplantı salonunda gerçekleştirildi. Trabzon’da hayvan hakları ve refahının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda, sahipsiz hayvanlar konusunda yapılacak çalışmalar, uzun vadeli planlar, doğal yaşam alanları, Hayvanları Koruma Yasası ve ilgili yönetmeliklerin uygulanması, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu, yasalara aykırı durumlarda uygulanacak cezai yaptırımlar gibi konular ele alındı. Toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Melih Şanlı tarafından bir sunum gerçekleştirildi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Yomra’nın İkisu Mahallesinde sokak hayvanları için oluşturacağı doğal yaşam alanına ilişkin bilgilendirilmelerde bulunuldu.

‘İLÇEMİZ SINIRLARI İÇİNDE BU SORUNU ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ’

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yasanın emri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Trabzon İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (TİSKOB) tarafından yapılan doğal yaşam alanının tamamlanması için yaklaşık 6 aylık bir süreye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Başkan Kaya, “Biz Ortahisar Belediyesi olarak bir doğal yaşam alanı yapıyoruz. Hava şartları elverirse 1-1,5 aylık süreçte doğal yaşam alanımızı tamamlayıp bu sorunu kendi ilçe sınırlarımız içerisinde çözmüş olacağız. Ancak Trabzon genelindeki sorunu çözebilmek adına yönetmemiz gereken 6 aylık bir süreç var” dedi.

‘GÖNÜLLÜ DERNEKLERİMİZİN FİKİRLERİNİ ALMALIYIZ’

Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaların, gönüllü dernekleri ve hayvanseverlerle işbirliği içinde, onların da fikirleri alınarak yürütülmesinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Kaya, “Biz kurum amirleri olarak bu süreç yönetimini yasanın emri doğrultusunda yapıyoruz. Fakat bu işi gönüllü yapan, kendini bu işe adamış çok değerli derneklerimiz ve o derneklerde faaliyet yürüten arkadaşlarımız var. Onların o canları ayakta tutabilmek adına nasıl fedakarlıklar yaptıklarını yakinen biliyorum. Dolayısıyla bu süreç yönetimi konusunda onların da fikrini almanın çok kıymetli olacağına inanıyorum. Ayrıca doğal yaşam alanı içerisinde yapılması planlanan ek ve eklentilerle ilgili de yine derneklerimizin, hayvanseverlerin fikrinin mutlaka alınması gerektiğini, onlara da söz hakkı tanınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bazı görüşmeler yaptım, kendilerine zaman tanınırsa sokaktaki bu canların birçoğunu sahiplendireceklerini söylediler. O canlar bize emanet. Yapılması gerekenleri hep birlikte yapacağız ve o emanetleri orada en güzel şekilde yaşatacağız” ifadelerini kullandı.